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Симон раскритиковал Соррибес-Тормо и Боузкову, требовавших дисквалификации соперниц

Симон раскритиковал Соррибес-Тормо и Боузкову, требовавших дисквалификации соперниц
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Французский теннисист, бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон раскритиковал испанку Сару Соррибес-Тормо и чешку Мари Боузкову, добившихся дисквалификации своих соперниц в матче третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос», — японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади. Японская теннисистка по ходу второго сета встречи случайно выбила мяч в девочку, подающую мячи на корте.

«Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был послан мяч… Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером. Что касается самого решения, то судейство становится всё более глупым», – написал Жиль Симон в «Твиттере».

Из-за дисквалификации соперниц Соррибес-Тормо и Боузкова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где сыграют с американкой Николь Меликар и австралийкой Эллен Перес.

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