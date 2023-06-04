Касаткина — Свитолина: россиянка проиграла первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, проиграла в первом сете матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» украинке Элине Свитолиной, выступающей на турнире по защищённому рейтингу. Текущий счёт — 4:6. Отметим, что по ходу сета Касаткина проигрывала 1:4, а затем отыгралась до 4:5, однако добиться победы не удалось.
Спортсменки провели на корте уже 45 минут. За это время россиянка реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила две двойные ошибки. На счету украинской теннисистки два выполненных эйса, два реализованных брейк-пойнта из четырёх и одна двойная ошибка.
Сейчас стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Касаткиной и Свитолиной.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
1 : 0
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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