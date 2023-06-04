Касаткина — Свитолина: россиянка проиграла первый сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, проиграла в первом сете матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» украинке Элине Свитолиной, выступающей на турнире по защищённому рейтингу. Текущий счёт — 4:6. Отметим, что по ходу сета Касаткина проигрывала 1:4, а затем отыгралась до 4:5, однако добиться победы не удалось.

Спортсменки провели на корте уже 45 минут. За это время россиянка реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила две двойные ошибки. На счету украинской теннисистки два выполненных эйса, два реализованных брейк-пойнта из четырёх и одна двойная ошибка.

Сейчас стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Касаткиной и Свитолиной.