Павлюченкова прокомментировала две «баранки» от Свёнтек на турнире WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о своём поражении в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) в 2023 году: спортсменка проиграла польке Иге Свёнтек, первой ракетке мира, с двумя «баранками»: 0:6, 0:6.
«Это было тяжёлое поражение. И хотя это Ига и она номер один, но всё равно не хочется проигрывать 0:6, 0:6. Мне кажется, я билась и заслуживала большего, чем один гейм. В Риме я прекрасно себя чувствовала, после первого матча и тренировок выходила на этот матч, преисполненная уверенности. А потом вышла с корта и спросила тренера: «Что, я действительно настолько плоха?». Я просто не понимала, что это было. Потом пересмотрела матч, внесла коррективы и сказала тренеру: «Теперь работаем над вот этим и этим. Мне не нравится, как я двигаюсь, подаю, как обороняюсь. Это всё просто отвратительно, и, если я хочу быть на этом уровне, надо браться за работу прямо сейчас».
У меня была неделя перед Страсбургом, и мы начали пахать. И фитнес-тренеру сказала, чтобы он меня погонял. Потом попробовала использовать всё это уже в Страсбурге, становилось лучше. Но ещё многое можно улучшать, и это хорошо», — сказала теннисистка на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
- 4 июня 2023
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