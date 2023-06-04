Новак Джокович: когда мои дети рядом — я другой, вдохновлённый продолжать

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что присутствие его детей на матчах вдохновляет спортсмена на борьбу.

«Я так счастлив быть со своими детьми здесь! Они уже должны вернуться в Сербию сегодня, потому что учебный год ещё не закончился, а это гораздо важнее, чем «Ролан Гаррос». Когда они рядом, я другой, вдохновлённый продолжать. Может быть, мой сын Стефан однажды сыграет здесь, на «Ролан Гаррос», — сказал теннисист после победы в матче 1/8 финала турнира. Его слова приводит «твиттер» Tennis Majors.

Сегодня, 4 июня, Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса, в котором он встретится с российским теннисистом, 11-й ракеткой мира Кареном Хачановым.