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Новак Джокович: когда мои дети рядом — я другой, вдохновлённый продолжать

Новак Джокович: когда мои дети рядом — я другой, вдохновлённый продолжать
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Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что присутствие его детей на матчах вдохновляет спортсмена на борьбу.

«Я так счастлив быть со своими детьми здесь! Они уже должны вернуться в Сербию сегодня, потому что учебный год ещё не закончился, а это гораздо важнее, чем «Ролан Гаррос». Когда они рядом, я другой, вдохновлённый продолжать. Может быть, мой сын Стефан однажды сыграет здесь, на «Ролан Гаррос», — сказал теннисист после победы в матче 1/8 финала турнира. Его слова приводит «твиттер» Tennis Majors.

Сегодня, 4 июня, Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса, в котором он встретится с российским теннисистом, 11-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

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