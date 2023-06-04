Хачанов — о проблемах с визами на Уимблдон: у меня уже всё готово

11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов ответил на вопрос о возможных проблемах российских и белорусских теннисистов с получением визы в Великобританию для участия в Уимблдоне. Сегодня, 4 июня, Хачанов (11) вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в матче 1/8 финала итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

«Да, я слышал, что просто выдача визы занимает гораздо больше времени. Но у меня всё готово, так что у меня пока что нет проблем. У меня действующая виза ещё с прошлых лет», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон — 2023 пройдёт в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.