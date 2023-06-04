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Дарья Касаткина проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграла украинке Элине Свитолиной, играющей по защищённому рейтингу, в двух сетах матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Элины Свитолиной три выполненных эйса, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.

Это была седьмая личная встреча спортсменок и седьмое поражение Дарьи Касаткиной. Украинская теннисистка, в свою очередь, вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в котором сыграет с победительницей встречи между американкой Слоан Стивенс и второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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