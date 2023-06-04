Дарья Касаткина проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграла украинке Элине Свитолиной, играющей по защищённому рейтингу, в двух сетах матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Элины Свитолиной три выполненных эйса, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.
Это была седьмая личная встреча спортсменок и седьмое поражение Дарьи Касаткиной. Украинская теннисистка, в свою очередь, вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в котором сыграет с победительницей встречи между американкой Слоан Стивенс и второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
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