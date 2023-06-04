Алькарас уверенно обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в матче четвёртого круга представителя Италии Лоренцо Музетти (18-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Карлос Алькарас встретится с победителем противостояния Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 5).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 4 июня 2023
-
20:17
-
20:14
-
19:58
-
19:42
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:46
-
18:11
-
18:07
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:24
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
15:59
-
15:53
-
15:51
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
14:44
-
14:33