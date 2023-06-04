Касаткина и Свитолина не пожали руки. Россиянка показала сопернице большой палец

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, и представительница Украины Элина Свитолина не пожали друг другу руки после окончания матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка даже не стала ждать рукопожатия соперницы, а только показала ей большой палец, поднятый вверх, выразив уважение победе украинки.

Дарья Касаткина в двух сетах в упорной борьбе проиграла Элине Свитолиной со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Это была седьмая личная встреча спортсменок, в каждой из них победа оставалась за украинской теннисисткой.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», в котором она встретится либо с американской теннисисткой Слоан Стивенс, либо со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.