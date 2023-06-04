Фото: безумная радость Свитолиной после победы над Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, украинская теннисистка Элина Свитолина, выступающая на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу после перерыва из-за рождения ребёнка, в двух сетах матча 1/8 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину, девятую ракетку мира. После окончания встречи украинка не скрывала своей радости и бурно отреагировала на победу.

У Дарьи Касаткиной и Элины Свитолиной было уже семь личных встреч, в каждой из которых победа оставалась за украинской спортсменкой.

Для 28-летней украинки выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» является одним из лучших результатов сезона: она выбывала в первом круге грунтовых турниров в Чарльстоне, Мадриде и Риме, и только на турнире WTA-250 в Старсбурге одержала победу.