«Он так важен для нашей игры на корте и за его пределами». Джокович — о Надале

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал новость о том, что 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль, пропускающий турнир в этом сезоне, перенёс операцию.
«Вчера был его день рождения, и он объявил, что ему сделали операцию. За свою карьеру я перенёс одну операцию на локте, и я знаю, как трудно вернуться. Это просто одна из тех вещей, через которые вы не хотели бы, чтобы проходил ни один спортсмен.
Иногда я думаю, что это необходимо. Для него это случалось уже несколько раз на протяжении всей его карьеры. Я не знаю, какова тяжесть или характер его травмы, но, знаете, если он попал на операционный стол, это означает, что другого выхода не было.
Так что, вы знаете, я действительно надеюсь, что процесс его реабилитации пройдёт успешно и что мы сможем увидеть его в следующем сезоне. Я думаю, что он так важен для нашей игры на корте и за его пределами, он одна из величайших легенд тенниса в истории игры. Мы хотим видеть Рафу здоровым, без сомнений, играющим, как он объявил, в своём последнем сезоне. Надеюсь, он сможет это сделать», — сказал Джокович на пресс-конференции после своей победы в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».
- 4 июня 2023
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