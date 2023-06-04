«Хотелось уже всё это закончить». Павлюченкова — о матче в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что испытывала по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», в котором она играла с бельгийкой Элисе Мертенс, 28-й ракеткой мира.

«Всё рефлексами выскакивает, как инстинкт самосохранения или выживания. Я не совсем довольна первым сетом. Эмоции не давали мне покоя, я была вся на взводе. У меня было ощущение, что я всё делаю, но… То смазывала смэши постоянно, то у меня мячи срывались, то соперница меня обводила при выходе к сетке. У меня было ощущение, что я всё делаю и не могу это закончить.

И во втором сете… Я была безумно рада, что соперница взяла туалетную паузу, потому что у меня хотя бы было время передохнуть. Я ментально очень устала, я спасала этот матч, почти проигранный. Плюс сегодня ужасные погодные условия, невероятно дул ветер, это тоже было не совсем в помощь. Там пошли двойные ошибки — это усталость, потому что, как я посмотрела, мы почти три часа играли, конечно, концентрация падала, хотелось уже всё это закончить.

Конечно, в конце хотелось всё это быстрее завершить, где-то торопилась, особенно на матчболах. Опять же — я была на стороне, где ветер сильно дул, поэтому на приёме было непросто. У меня ещё ноги, наверное, встали, нужно было чуть больше ногами работать», — приводит слова теннисистки YouTube-канал «Больше!»