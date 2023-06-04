Алькарас вышел в 4-й четвертьфинал ТБШ. В XXI веке до 21 года больше у Джоковича и Надаля

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвёртый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» в своей карьере, обыграв в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» представителя Италии Лоренцо Музетти (6:3, 6:2, 6:2).

Начиная с 2000 года большего количества выходов в четвертьфинальную стадию мэйджоров в возрасте до 21 года добивались только два теннисиста — соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль (6) и серб Новак Джокович (5).

Также Алькарас стал стал самым молодым игроком, дважды подряд вышедшим в 1/4 на «Ролан Гаррос», после Новака Джоковича, игравшего на этой стадии в 2006-м и 2007-м.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Карлос Алькарас встретится с победителем противостояния Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 5).