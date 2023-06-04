Циципас в трёх сетах обыграл Офнера и сразится с Алькарасом в 1/4 «Ролан Гаррос»
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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в матче четвёртого круга представителя Австрии Себастьяна Офнера (118-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Циципаса в трёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Циципас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Офнера четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Стефанос Циципас встретится с Карлосом Алькарасом.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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