Музетти: когда играешь с №1 в мире, трудно придерживаться первоначального плана

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, 18-я ракетка мира, рассказал, ориентируется ли он на Карлоса Алькараса, первую ракетку мира из Испании, во время подготовки к соревнованиям. Сегодня, 4 июня, итальянец проиграл Алькарасу в трёх сетах в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что должен лучше делать вещи, над которыми работаю изо дня в день. Потому что не нужно ничего изобретать – ты не придумаешь новый удар или оружие.

Раньше у меня была стратегия атаковать бэкхенд Карлоса с форхенда. У меня не получалось играть ему под форхенд так, как следует. Он настолько доминировал, что заставлял меня часто играть с бэкхенда. Меня это беспокоило, так что у него был удачный план на игру. А мой не сработал.

Когда мы разговаривали с Симоном, моим тренером, план был в том, чтобы играть ему глубоко под лево, а потом, когда появится шанс, сыграть под форхенд. Но у меня ни разу не получилось. У меня не было возможности играть более агрессивно, особенно при подаче и ударе справа. Сегодня у меня не очень хорошо всё получалось, но я слишком спешил и не мог этого понять.

Так что во время матча я был рассеян. Но, конечно, когда ты встречаешься с №1 в мире, трудно всегда быть сконцентрированным и придерживаться первоначального плана. Думаю, нужно просто лучше работать, пусть даже на тренировках, и не придумывать ничего нового», — сказал Музетти на пресс-конференции.