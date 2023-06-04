Видеообзор поражения Дарьи Касаткиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 4 июня, российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, не смогла пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: в двух сетах 1/8 финала спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной. Это была седьмая личная встреча теннисисток и седьмое поражение россиянки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между Дарьей Касаткиной и Элиной Свитолиной.
Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где она встретится с победительницей встречи между второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и 30-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:02
-
21:52
-
21:33
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:40
-
20:17
-
20:14
-
19:58
-
19:42
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:46
-
18:11
-
18:07
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:24
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
Партнерский контент