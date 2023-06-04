Видеообзор поражения Дарьи Касаткиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, не смогла пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: в двух сетах 1/8 финала спортсменка проиграла украинке Элине Свитолиной. Это была седьмая личная встреча теннисисток и седьмое поражение россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» между Дарьей Касаткиной и Элиной Свитолиной.

Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где она встретится с победительницей встречи между второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко и 30-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс.