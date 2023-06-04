Видеообзор победы Джоковича над Варильясом в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса (94-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:2, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович (3) встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым (11).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.