«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 4 июня

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Сегодня, 4 июня, завершился восьмой игровой день «Ролан Гаррос». В мужском одиночном разряде было сыграно четыре матча четвёртого круга. Единственный дошедший до 1/8 финала российский теннисист Карен Хачанов (11) одержал в своём матче победу и вышел в следующую стадию.

«Ролан Гаррос». Результаты матчей 4 июня. Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 11) – Лоренцо Сонего (Италия, 48) — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — 6:3, 6:2, 6:2.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 6:3, 6:2, 6:2.

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) — 7:5, 6:3, 6:0.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.