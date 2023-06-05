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Видеообзор победы Алькараса над Музетти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в матче четвёртого круга представителя Италии Лоренцо Музетти (18-й в рейтинге ATP) — 6:3, 6:2, 6:2. Общая продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Карлос Алькарас встретится с греком Стефаносом Циципасом (Греция, 5).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, котрый пропускает текущий розыгрыш.