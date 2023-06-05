Свитолина: определённо, я чувствую себя более свободной после возвращения

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как чувствует себя на «Ролан Гаррос» после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:4, 7:6 (7:5)) в четвёртом круге турнира.
«У меня нет того давления, которое было раньше. Конечно, лично я оказываю давление на себя, потому что хочу выиграть «Шлем». Для меня это конечная цель.
Но определённо не давление извне. Никто не ожидал, что я приду на «Ролан Гаррос» и выйду в четвертьфинал в начале турнира. Вот почему я чувствую, что это действительно помогает мне. Я чувствую себя почти как 17-летняя. Снова приезжаю в тур свежей. Я не защищаю никаких очков. Ни здесь, ни на следующей неделе. Определённо, я чувствую себя более свободной», — приводит слова украинки официальный сайт WTA.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свитолина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Напомним, Свитолина вернулась на корт в апреле после декрета.
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