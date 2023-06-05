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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 5 июня

Сегодня, 5 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно четыре матча четвёртого круга в мужском одиночном разряде.

Расписание седьмого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

13:30. Николас Харри (Чили) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)

13:30. Хольгер Руне (Дания, 6) – Фансиско Серундоло (Аргентина, 23)

17:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Йосихито Нисиока (Япония, 27)

21:15. Григор Димитров (Болгария, 28) – Александр Зверев (Германия, 22)

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.