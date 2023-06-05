Тарпищев: Хачанов играет на уровне топ-10, его уже можно похвалить за выступление на «РГ»
Поделиться
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Хачанов (11) обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.
«Козырь Карена в его подаче. Плюс у него мощная игра на задней линии. Ему также надо приобретать технико-тактические данные — усилить позиционное давление. В целом же он играет для себя очень здорово, на уровне первой десятки. Его можно уже похвалить за выступление во Франции», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.
В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов (11) встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем (3).
Комментарии
- 5 июня 2023
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 4 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:19
-
23:15
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:32
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:02
-
21:52
-
21:33
-
21:09
-
21:01
-
20:50
-
20:40
-
20:17
Партнерский контент