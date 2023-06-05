Тарпищев: Хачанов играет на уровне топ-10, его уже можно похвалить за выступление на «РГ»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Хачанов (11) обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1.

«Козырь Карена в его подаче. Плюс у него мощная игра на задней линии. Ему также надо приобретать технико-тактические данные — усилить позиционное давление. В целом же он играет для себя очень здорово, на уровне первой десятки. Его можно уже похвалить за выступление во Франции», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов (11) встретится с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем (3).