Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Арины Соболенко над Слоан Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала американку Слоан Стивенс (30-я в рейтинге WTA) — 7:5 (7:5), 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, победившей в 1/8 финала девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является полька Ига Свёнтек.