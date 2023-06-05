Видеообзор победы Арины Соболенко над Слоан Стивенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала американку Слоан Стивенс (30-я в рейтинге WTA) — 7:5 (7:5), 6:4. Общая продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
В четвертьфинале соревнований «Большого шлема» во Франции Арина Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, победившей в 1/8 финала девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является полька Ига Свёнтек.
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