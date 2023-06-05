«Настоящий спортивный дух». Болельщики оценили жест Касаткиной в адрес Свитолиной

Иностранные болельщики в социальных сетях положительно оценили поведение девятой ракетки мира, россиянки Дарьи Касаткиной после матча с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Напомним, теннисистки не пожали друг другу руки после окончания матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Россиянка даже не стала ждать рукопожатия соперницы, а только показала ей большой палец, поднятый вверх, выразив уважение победе украинки.
Этот момент стал предметом активных обсуждений в Сети. Большинство иностранных болельщиков дали действиям Касаткиной положительную оценку.
«Дарья Касаткина продемонстрировала настоящий спортивный дух и показала, что значит быть образцом для подражания. Приятно видеть, как игроки забывают о политических разногласиях и ценят талант друг друга на корте».
«Храбрая теннисистка понимает то, чего не понимают многие интеллектуалы».
«Контраст между подходом Касаткиной и отказом Соболенко встречаться со СМИ, чтобы не обсуждать это, разителен».
«Это буквально меньшее, что она могла сделать — проявить немного сочувствия и понимания».
«Какой замечательный человек! Смелая и принципиальная. Давайте пожелаем ей всего наилучшего».
«Может, это и не смело, но хотя бы показывает понимание и самосознание».
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