Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек — Леся Цуренко: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек — Леся Цуренко: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июня, состоится матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором действующая чемпионка соревнований, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко (66-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек — Леся Цуренко в 1/8 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Свёнтек. Они играли год назад на «Ролан Гаррос» в первом круге, а также в третьем раунде турнира в Риме в нынешнем сезоне. Оба матча закончились с одинаковым счётом 6:2, 6:0.

В четвертьфинале победительница данного матча сыграет с победительницей противостояния Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 6).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 16:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023