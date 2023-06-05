Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретились с Жоау Феликсом на Гран-при Испании

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретились с футболистом сборной Португалии Жоау Феликсом на этапе Формулы-1 в Испании. Все трое опубликовали совместное фото в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Даниил Медведев уже выкладывал несколько фотографий с Гран-при Испании. Так, он поделился совместной фотографией с бывшим немецким гонщиком Нико Росбергом — чемпионом мира 2016 года, — а также был замечен с капитаном сборной Польши по футболу Робертом Левандовским.
Даниил Медведев сенсационно вылетел из первого круга «Ролан Гаррос», проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Андрей Рублёв покинул соревнования на стадии третьего круга, уступив итальянцу Лоренцо Сонего. Турнир продолжается до 11 июня, сейчас в нём остались только двое россиян — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Они вышли в четвертьфинал турнира.
- 5 июня 2023
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 4 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:19
-
23:15
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:32
-
22:28