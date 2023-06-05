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Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретились с Жоау Феликсом на Гран-при Испании

Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретились с Жоау Феликсом на Гран-при Испании
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретились с футболистом сборной Португалии Жоау Феликсом на этапе Формулы-1 в Испании. Все трое опубликовали совместное фото в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Даниил Медведев уже выкладывал несколько фотографий с Гран-при Испании. Так, он поделился совместной фотографией с бывшим немецким гонщиком Нико Росбергом — чемпионом мира 2016 года, — а также был замечен с капитаном сборной Польши по футболу Робертом Левандовским.

Даниил Медведев сенсационно вылетел из первого круга «Ролан Гаррос», проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Андрей Рублёв покинул соревнования на стадии третьего круга, уступив итальянцу Лоренцо Сонего. Турнир продолжается до 11 июня, сейчас в нём остались только двое россиян — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Они вышли в четвертьфинал турнира.

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