Хаддад-Майя обыграла Соррибес-Тормо в сверхнапряжённом матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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14-я ракетка мира, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в матче четвёртого круга соревнований испанку Сару Соррибес-Тормо (132-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой бразильской теннисистки со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Общая продолжительность матча составила 3 часа 51 минуту. Хаддад-Майя один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/4 финала турнира «Большого шлема» во Франции Беатрис Хаддад-Майя сыграет c седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.

Женский турнир «Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 10 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.