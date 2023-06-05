Прошлогодний финалист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Прошлогодний финалист, четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала Рууд (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 обыграл представителя Чили Николаса Харри (35-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 22 минуты. Рууд 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Харри 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 17.

За выход в полуфинал Рууд сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.