Прошлогодний финалист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Прошлогодний финалист, четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче 1/8 финала Рууд (4) со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 обыграл представителя Чили Николаса Харри (35-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 22 минуты. Рууд 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Харри 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 17.
За выход в полуфинал Рууд сразится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
- 5 июня 2023
-
17:37
-
17:01
-
16:36
-
16:33
-
16:22
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 4 июня 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:19
-
23:15