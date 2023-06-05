«Безумное решение». Ализе Корне отреагировала на дисквалификацию Като с «Ролан Гаррос»

Бывшая 11-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне отреагировала на дисквалификацию японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, по ходу второго сета Като ненамеренно ударила мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако соперницы теннисисток – Мари Боузкова и Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах. Теннисная общественность разделилась, обсуждая справедливость данного решения.
«Безумное решение. Мне вас очень жаль, но большинство игроков (разумеется, кроме Мари и Сары) вас поддерживает», — написала Корне в своих социальных сетях, обращаясь к дисквалифицированным теннисисткам.
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