«Я прослежу, чтобы тебя наказали». Серундоло – после грубой ошибки судьи в матче с Руне

Судья Кадер Нуни допустил грубую ошибку по ходу матча 1/8 финала мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023, в котором шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне ведёт борьбу с аргентинцем Франсиско Серундоло.

В третьем сете Серундоло подавал при счёте 1:2 (40:40). Завязался розыгрыш, по ходу которого Руне отбил мяч после двойного отскока. Аргентинец не остановился и всё равно забил смэш, однако Нуни не только не заметил второй отскок, но и почему-то отдал очко датчанину, после чего Руне реализовал брейк-пойнт и повёл в счете.

«Это нечестно, абсолютно нечестно. Я прослежу, чтобы тебя наказали», — сказал Серундоло судье, подойдя к вышке.

В данный момент Руне ведёт в матче со счётом 2:1 по сетам (7:6 (7:3), 3:6, 6:4).