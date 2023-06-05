Гауфф повторила достижение Шараповой по выходам в четвертьфинал ТБШ в юном возрасте

19-летняя Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, которая три раза подряд доходила до четвертьфинала на одном турнире «Большого шлема».

Россиянка Шарапова с 2004 по 2006 год играла в четвертьфинале Уимблдона (в 2004-м она стала там чемпионкой). В 2006-м Марии было 19 лет.

Гауфф в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.

Напомним, в матче четвёртого круга грунтового турнира «Большого шлема» посеянная шестой Гауфф за 1 час 31 минуту нанесла поражение представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Лесей Цуренко.