Гауфф повторила достижение Шараповой по выходам в четвертьфинал ТБШ в юном возрасте

19-летняя Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, которая три раза подряд доходила до четвертьфинала на одном турнире «Большого шлема».
Россиянка Шарапова с 2004 по 2006 год играла в четвертьфинале Уимблдона (в 2004-м она стала там чемпионкой). В 2006-м Марии было 19 лет.
Гауфф в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В 2021 году Кори завершила Открытый чемпионат Франции на этой стадии, а в 2022-м дошла до финала соревнований.
Напомним, в матче четвёртого круга грунтового турнира «Большого шлема» посеянная шестой Гауфф за 1 час 31 минуту нанесла поражение представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 7:5, 6:2.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек и украинкой Лесей Цуренко.
- 5 июня 2023
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