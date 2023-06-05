Соррибес-Тормо высказалась о том, что с Боузковой настаивала на дисквалификации соперниц

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо прокомментировала резонансный инцидент со своим участием, который произошёл в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Соррибес-Тормо выступает в Париже в паре с чешкой Мари Боузковой. Вчера, 4 июня, они встречались с японкой Мию Като и индонезийкой Алдилой Сутджиади. По ходу второго сета Като ненамеренно ударила мячом в боллгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный, однако Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах.

«То, что произошло вчера – плохая ситуация. Кроме того, нам с Мари тяжело слышать все те комментарии, которые дают об этом люди. Потому что единственное, что мы вчера сделали – это пошли к судье и объяснили, что вообще происходит.

Во-первых, мы сказали, что боллгёрл плачет, мы были этим напуганы, мы были… мы думали, что-то случилось. Мяч прилетел прямо в неё, она не успела его увидеть.

Во всём остальном решение было принято супервайзером. Думаю, это не наше дело, мы не сделали ничего плохого. Это единственное, что я могу сказать по поводу произошедшего вчера», — сказала Сара на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде.