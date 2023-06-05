Соррибес-Тормо высказалась о том, что с Боузковой настаивала на дисквалификации соперниц

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо прокомментировала резонансный инцидент со своим участием, который произошёл в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Соррибес-Тормо выступает в Париже в паре с чешкой Мари Боузковой. Вчера, 4 июня, они встречались с японкой Мию Като и индонезийкой Алдилой Сутджиади. По ходу второго сета Като ненамеренно ударила мячом в боллгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный, однако Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах.
«То, что произошло вчера – плохая ситуация. Кроме того, нам с Мари тяжело слышать все те комментарии, которые дают об этом люди. Потому что единственное, что мы вчера сделали – это пошли к судье и объяснили, что вообще происходит.
Во-первых, мы сказали, что боллгёрл плачет, мы были этим напуганы, мы были… мы думали, что-то случилось. Мяч прилетел прямо в неё, она не успела его увидеть.
Во всём остальном решение было принято супервайзером. Думаю, это не наше дело, мы не сделали ничего плохого. Это единственное, что я могу сказать по поводу произошедшего вчера», — сказала Сара на пресс-конференции после поражения в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде.
- 5 июня 2023
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:10
-
17:37
-
17:01
-
16:36
-
16:33
-
16:22
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24