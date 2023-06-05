«Следующий – Медведев». Французские болельщики отреагировали на натурализацию Грачёвой

Французские болельщики неоднозначно отреагировали на новость о вручении французского гражданства 22-летней российской теннисистке Варваре Грачёвой.

«Следующий кейс – Медведев»;

«Она больше не выиграет ни одного матча»;

«Мы сможем выигрывать турниры…»;

«Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы получить гражданство, потому что она прожила в стране пять лет. Я знаю людей, которые живут во Франции 40 лет, и всё ещё ждут своей натурализации. Найдите ошибку»;

«Есть шанс, что француженка снова выиграет турнир «Большого шлема»!»;

«Когда я смотрю на её последние результаты, то говорю себе: «О да, это действительно француженка»;

«Это Андреева должна стать француженкой. У неё большой потенциал» — написали пользователи в комментариях к новости L’Equipe.