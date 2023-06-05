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Хольгер Руне пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев Серундоло в пяти сетах

Хольгер Руне пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев Серундоло в пяти сетах
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Шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала Руне (6) в упорнейшем поединке одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло (23). Встреча продлилась 4 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7). Руне восемь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

Стоит отметить, что в пятом сете Хольгер не подал на матч при счёте 5:4, а на тай-брейке уступал 3:5, но сумел переломить ситуацию.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4). Интересно, что этот матч станет повторением четвертьфинала турнира 2022 года.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 16:25 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 1 7 10
6 3 		6 4 6 6 7
             
Франсиско Серундоло
23
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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