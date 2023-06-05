Хольгер Руне пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев Серундоло в пяти сетах

Шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала Руне (6) в упорнейшем поединке одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло (23). Встреча продлилась 4 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7). Руне восемь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

Стоит отметить, что в пятом сете Хольгер не подал на матч при счёте 5:4, а на тай-брейке уступал 3:5, но сумел переломить ситуацию.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4). Интересно, что этот матч станет повторением четвертьфинала турнира 2022 года.