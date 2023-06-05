Шестая ракетка мира Хольгер Руне впервые в карьере одержал победу в пяти сетах

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне впервые в карьере выиграл матч, состоящий из пяти сетов.

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2023. В матче 1/8 финала Руне (6) в упорнейшем поединке одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло (23). Встреча продлилась 4 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7). Стоит отметить, что в пятом сете Хольгер не подал матч при счёте 5:4, а на тай-брейке уступал 3:5, но сумел переломить ситуацию.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4). Интересно, что этот матч станет повторением четвертьфинала турнира 2022 года.