20-летний Хольгер Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
В матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 Руне (6) в упорнейшем поединке одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло (23). Встреча продлилась 4 часа и 1 минуту и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7). Стоит отметить, что в пятом сете Хольгер не подал матч при счёте 5:4, а на тай-брейке уступал 3:5, но сумел переломить ситуацию.
За дебютный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4). Интересно, что этот матч станет повторением четвертьфинала турнира 2022 года. Тогда Рууд обыграл Руне в четырёх сетах.
- 5 июня 2023
-
21:43
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
20:58
-
20:37
-
20:27
-
20:23
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:10
-
17:37
-
17:01
-
16:36
-
16:33
-
16:22
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18