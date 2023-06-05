Анна Дмитриева оценила шансы Хачанова в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Джоковичем

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась от четвертьфинала «Ролан Гаррос», где россиянин Карен Хачанов сразится с сербом Новеком Джоковичем.
«У меня хорошие ожидания. Думаю, что у Хачанова вполне есть возможность побороться с Джоковичем. Но статистика личных встреч удручающая: много раз играли друг с другом, но Карен лишь раз выходил победителем. Кстати, это было на «Мастерсе» в Париже.
Вселяет надежду тот факт, что на этом «Ролан Гаррос» Хачанов играет в действительно классный теннис. У него наблюдается мощная волевая игра. А Джоковича мы ещё не видели ни в одном серьёзном бою — играл с соперниками гораздо слабее себя. Уверена, что у Хачанова есть хорошие шансы на победу. Надежда есть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 5 июня 2023
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