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Ига Свёнтек на отказе украинки Леси Цуренко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Ига Свёнтек на отказе украинки Леси Цуренко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек на отказе соперницы вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала действующая чемпионка турнира Свёнтек (1) встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко (66-я ракетка мира). Теннисистки провели на корте всего 29 минут. Ига вела со счётом 5:1 в первом сете, когда Цуренко, обменявшись взглядами со своей командой, приняла решение сняться с матча. Стоит отметить, что после пятого гейма Леся вызывала на корт врача.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Свёнтек сразится с шестой ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф (6). Именно Гауфф боролась со Свёнтек за титул чемпионки «Ролан Гаррос» в финале в 2022 году.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
05 июня 2023, понедельник. 20:45 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
5 		   
1 		   
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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