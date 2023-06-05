Ига Свёнтек на отказе украинки Леси Цуренко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек на отказе соперницы вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала действующая чемпионка турнира Свёнтек (1) встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко (66-я ракетка мира). Теннисистки провели на корте всего 29 минут. Ига вела со счётом 5:1 в первом сете, когда Цуренко, обменявшись взглядами со своей командой, приняла решение сняться с матча. Стоит отметить, что после пятого гейма Леся вызывала на корт врача.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Свёнтек сразится с шестой ракеткой мира, 19-летней американкой Кори Гауфф (6). Именно Гауфф боролась со Свёнтек за титул чемпионки «Ролан Гаррос» в финале в 2022 году.