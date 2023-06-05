«Я стала сильнее, и она тоже». Гауфф высказалась о предстоящей встрече со Свёнтек на «РГ»

Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA полькой Игой Свёнтек в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

Интересно, что грядущий матч повторяет финал «Ролан Гаррос» — 2022, в котором на тот момент 18-летняя Гауфф разгромно проиграла Свёнтек со счётом 1:6, 3:6.

«Я смалодушничаю, если скажу, что не хочу встретить этот ажиотаж и вызов, но думаю, я готова к нему. Я стала сильнее относительно прошлого года, и она тоже. Это будет отличная битва и для нас, и для болельщиков, уверена, им тоже понравится этот матч», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.