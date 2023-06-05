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Алина Корнеева одержала разгромную победу и вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Чемпионка юниорского Australian Open – 2023, 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023 среди юниорок.

В матче второго круга Корнеева (3) со счётом 6:2, 6:1 обыграла 18-летнюю представительницу Франции Женни Лим. Встреча продлилась всего 50 минут.

За выход в четвертьфинал престижных соревнований Корнеева сразится с представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Стоит отметить, что в финале победного Australian Open Корнеева в ожесточённой борьбе обыграла соотечественницу, Мирру Андрееву, которая на текущем взрослом «Ролан Гаррос» преодолела квалификацию и прошла два раунда в основной сетке. Благодаря такому выступлению Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA. Корнеева в данный момент занимает 331-ю позицию во взрослом рейтинге.