Энди Маррей высказался о взаимоотношениях с россиянкой Миррой Андреевой

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей оценил уровень своих взаимоотношений с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой.
Ранее Андреева призналась, что Маррей пожелал ей удачно выступить на «Ролан Гаррос» — 2023. До этого в интервью Мирра назвала Энди красивым, а тот в своём стиле иронично отреагировал: «Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение».
«Будет преувеличением сказать, что между нами прямо завязалась дружба. Мы один раз обменялись сообщениями, а вживую ни разу не говорили. Но она блестящий игрок, одна из лучших молодых теннисисток в туре», — сказал Маррей журналистам после победы в 1/16 финала травяного турнира серии «челленджер» в Сурбитоне (Великобритания).
- 5 июня 2023
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