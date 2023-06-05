«Тогда было много драмы». Руне перед четвертьфиналом на «РГ» вспомнил о конфликте с Руудом

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящей встречи с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

«Да, очевидно, в прошлом году в нашем матче было много драмы. Надеюсь, в этом году её будет меньше. Мы недавно играли в Риме, это был хороший матч.

Он хороший игрок, я его уважаю. У нас нет никаких проблем. Надеюсь, матч пройдёт без них. С нетерпением его жду.

Я ведь проиграл в прошлом году, хотя матч был отличный, второй и третий сет получились очень упорными. Он тогда играл отлично. Возможно, всё пойдёт по тому же сценарию, возможно, у нас опять будет ночная сессия — а может и нет. Посмотрим. Надеюсь, в этом году я смогу всё изменить», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, прошлогодний четвертьфинал с участием Руне и Рууда завершился скандалом. По словам датчанина, норвежец так радовался своей победе, что в раздевалке подбежал к нему с воинственным кличем. Руне расценил это как самодовольство и высокомерие.