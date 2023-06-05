«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 5 июня
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Сегодня, 5 июня, завершился девятый день «Ролан Гаррос». Состоялись последние матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.
Беатрис Хаддад-Майя и Сара Соррибес-Тормо провели самый продолжительный женский матч турнира, завершившийся победой бразильянки за 3 часа 51 минуту. Также в четвертьфинал вышли представительница Туниса Онс Жабер, американка Кори Гауфф и первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
«Ролан Гаррос». Результаты матчей 5 июня. Женщины
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7(3), 6:3, 7:5.
Онс Жабер (Тунис, 7) — Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:1.
Кори Гауфф (США, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 7:5, 6:2.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина) – 5:1, отказ.
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