«Это жизнь». Руне оценил грубую ошибку судьи в свою пользу в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне оценил грубую ошибку судьи Кадера Нуни, который по ходу его матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос» не заметил двойной отскок и засчитал ему очко.

Напомним, Руне боролся за выход в четвертьфинал с аргентинцем Франсиско Серундоло. В третьем сете Серундоло подавал при счёте 1:2, в гейме было 40:40. Завязался розыгрыш, по ходу которого Руне отбил мяч после двойного отскока. Аргентинец не остановился и в итоге забил смэш, однако Нуни не только не заметил второй отскок, но и почему-то отдал очко датчанину, после чего Руне реализовал брейк-пойнт и повёл в счете. Жалобы Серундоло ни к чему не привели. В итоге Хольгер в тяжелейшем матче одолел Франсиско со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).

«Когда я бил по мячу, то не знал, что он отскочил дважды. Я просто бежал. Уже потом я увидел это на экране, увидел двойной отскок. Но к тому моменту розыгрыш уже прошёл, судья объявил счёт.

Мне было жаль соперника. Потом мне удалось сделать брейк и удержать подачу. Затем он отыграл брейк, снова была борьба. Это теннис, это спорт. Иногда судьи допускают ошибки – и в мою пользу, и в его. Это жизнь», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.