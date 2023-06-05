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Стали известны четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Стали известны четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
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На Открытом чемпионате Франции завершились все матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары. В одном из матчей сыграют прошлогодние финалистки – первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и американка Кори Гауфф.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет представительницей Чехии Каролиной Муховой. Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Бразильянке Беатрис Хаддад-Майе будет противостоять теннисистка из Туниса Онс Жабер.

«Ролан Гаррос». Четвертьфинальные пары. Женщины

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6)

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Онс Жабер (Тунис, 7)

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR)

Элина Свитолина (Украина, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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