«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6 июня

Сегодня, 6 июня, в десятый день «Ролан Гаррос» начнутся четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Пройдут два из четырёх поединков, которые поставлены первым и вторым запуском на главном из парижских кортов, который носит имя Филиппа Шатрье.

Начнётся игровой день с матча между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и представительницей Чехии Каролиной Муховой. По окончании их четвертьфинального поединка на корт выйдут вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и украинка Элина Свитолина.

«Ролан Гаррос». Женщины. 1/4 финала. Матчи 6 июня

Корт Филиппа Шатрье. Первый и второй запуски

Примерное начало матчей по московскому времени

12:00 Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR)

13:30 Элина Свитолина (Украина, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)