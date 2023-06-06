«Засмеялась от недоумения». Гауфф – о специфическом поведении зрителей на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об эмоциональности зрителей на «Ролан Гаррос».
«Иногда они любят свистеть. Но мне нравится. Вчера в парном матче я промахнулась на очень лёгком оверхенде, разозлилась, бросила ракетку на землю, толпа начала гудеть, а потом радоваться. От недоумения я засмеялась, типа вы чего, сначала свистите, потому что я промахнулась, а потом радуетесь, что соперник взял очко?
Мне это нравится, даже не хочу называть это свистом, потому что это как-то иначе звучит. Мне нравится публика, она не боится выражать свои эмоции. Атмосфера очень классная», — сказала Гауфф на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.
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