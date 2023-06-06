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«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 5 июня

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 5 июня
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Подошёл к концу седьмой игровой день мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023, мужчины. Седьмой игровой день, 5 июня

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Николас Харри (Чили) – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5
Хольгер Руне (Дания, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Йосихито Нисиока (Япония, 27) – 7:6 (10:8), 6:0, 6:1.
Григор Димитров (Болгария, 28) – Александр Зверев (Германия, 22) – 6:1, 6:4, 6:3.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

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