Хачанов вернётся в топ-10 после «Ролан Гаррос». В десятке ATP впервые будет три россиянина

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов после «Ролан Гаррос» — 2023 гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP. В последний раз Хачанов был там ещё в октябре 2019 года.
Таким образом, с 12 июня (завершения «Ролан Гаррос») в десятку лучших игроков мира будут входить трое россиян: Даниила Медведев, Андрей Рублёв и Хачанов. Для ATP это первая в истории ситуация, когда в топ-10 будут присутствовать сразу три представителя России.
Хачанов вернулся десятку в живом рейтинге за счёт выхода в четвертьфинал (где сыграет с Новаком Джоковичем), так же россиянину помог тот факт, что Григор Димитров, Лоренцо Музетти, Франсиско Серундоло и Йошихито Нишиока проиграли в четвертом круге соревнований, ведь в случае завоевания ими титула в Париже шансы Хачанова вернуться в топ-10 не были бы гарантированными.
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