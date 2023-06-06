Элина Свитолина — Арина Соболенко: онлайн-трансляция четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, состоится матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (192-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся не раньше 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Арина Соболенко в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» во Франции.
Счёт личных встреч между теннисистками равный — 1-1. На турнире в Ухани в 2018 году в трёх сетах выиграла Соболенко (на харде), а в Страсбурге-2020 (грунт) в трёх партиях победила Свитолина.
В полуфинале победительница данного матча сыграет с победительницей в противостоянии Анастасии Павлюченковой и Каролины Муховой.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн.
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