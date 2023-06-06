Видеообзор победы Зверева над Димитровым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, 27-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче 1/8 финала бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (28) — 6:1, 6:4, 6:3.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Следующим соперником Зверева на «Ролан Гаррос» станет представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри, обыгравший японца Йосихито Нисиоку.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.